В работе «ВКонтакте» зафиксирован сбой

В работе «ВКонтакте» зафиксирован сбой
"Вконтакте" произошел сбой. Фото: Pixabay

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой.

По данным портала Downdetector, пользователи массово жалуются на работу соцсети. При этом 85% претензий связаны с работой сайта, 6% пользователей жалуются на проблемы с приложением, еще 9% поступивших жалоб связаны с проблемой с подключением к серверу.

Жалобы поступают из Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону и других российских городов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

вконтакте сбой соцсети


 

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