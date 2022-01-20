В работе «ВКонтакте» зафиксирован сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой.

По данным портала Downdetector, пользователи массово жалуются на работу соцсети. При этом 85% претензий связаны с работой сайта, 6% пользователей жалуются на проблемы с приложением, еще 9% поступивших жалоб связаны с проблемой с подключением к серверу.

Жалобы поступают из Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону и других российских городов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.