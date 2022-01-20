На пересечении Шпалерной и Литейного произошло массовое ДТП

В четверг, 20 января, в Петербурге на пересечении Литейного проспекта и Шпалерной улицы произошло массовое ДТП.

Столкнулись как минимум четыре автомобиля.

В результате аварии, по словам очевидцев, образовалась пробка.

«ДТП из 4-х машин на пересечении Шпалерной и Литейного. Мерседес лоб в лоб с Ладой + Ниссан и ещё x5 стоит с разбитым боком (не попал на фото). Пробка в сторону Литейного моста», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое пьяных пассажиров устроили погром в петербургском трамвае. Один из них разбил стекло двери в кабину водителя.