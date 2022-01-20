Врач назвал главную опасность омикрон-штамма

Врач назвал главную опасность омикрон-штамма
Фото "омикрона" сделаны на шестые сутки после инфицирования. Фото: сайт Роспотребнадзора

Отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что омикрон-штамм требует своевременного обнаружения, иначе он способствует развитию хронических заболеваний ЛОР-органов.

Он отметил, что симптомы штамма «омикрон» схожи с признаками простуды, поэтому многие пациенты далеко не сразу узнают о заражении ковидом.

«Люди думают, что это фарингит прицепился, либо ангина началась, либо острый ринит <…> И только потом уже доходят, что это он», — приводит его слова «Ura.ru» .

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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