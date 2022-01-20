В Петербурге мошенники выманили у пенсионеров миллион рублей

В Петербурге мошенники выманили у пенсионеров миллион рублей
Всего жертвами мошенников стали пять пенсионеров. Фото: Pixabay

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух петербуржцев, подозреваемых в мошенничестве.

Из материалов дела следует, что летом 2020 года подозреваемые звонили пенсионерам и представлялись сотрудниками полиции.

По предварительной информации, они говорили, что их родственники задержаны и под предлогом освобождения от уголовной ответственности требовали передать денежный средства, сообщили в надзорном ведомстве.

После этого подозреваемые приезжали по адресу проживания пожилых людей, получали деньги и скрывались с места преступления.

Всего жертвами мошенников стали пять пенсионеров. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерки из Калининского попались на удочку мошенников и отдали почти миллион за «дочерей».

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