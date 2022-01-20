Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий

Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий
Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Вечером 20 января в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в ГУ МЧС по городу.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 20 января начиная с 19-22 часов в Северной столице ожидается гололедица.

Под конец рабочей недели жителей Петербурга ожидает облачная погода, временами будут идти дожди с мокрым снегом. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. В четверг, 20 января, синоптическую ситуацию в городе будет формировать приближающийся с запада циклонический вихрь «Ида», центр которого в середине дня окажется над акваторией Финского залива. Температура воздуха днем в городе составит +1…+3 градуса, по Ленобласти ожидается до -2…+3. Южный ветер будет дуть со скоростью до 5-10 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уборочная техника проехала мимо Выборгского, Приморского и Калининского районов утром 20 января.

гололедица погода погодные условия


 

Новости партнеров
Адвокат напомнила россиянам об изменениях в правилах пользования балконами
Адвокат напомнила россиянам об изменениях в правилах пользования балконами
В МВД раскрыли подробности ограбления особняка Градского
В МВД раскрыли подробности ограбления особняка Градского
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
"Он вообще другой": заразившийся "омикроном" врач рассказал о симптомах заболевания
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий
В Петербурге мошенники выманили у пенсионеров миллион рублей
Врач назвал главную опасность омикрон-штамма
В ЦБ не видят угрозы наличным деньгам в ближайшем будущем
На пересечении Шпалерной и Литейного произошло массовое ДТП
Минздрав сообщил о разработке новых препаратов для лечения COVID-19
В комитете поддержки президента призвали срочно навести порядок с уборкой ...
В работе «ВКонтакте» зафиксирован сбой