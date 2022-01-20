Блинкен заявил, что «Северный поток — 2» является рычагом давления для США и Германии

Блинкен заявил, что &#171;Северный поток — 2&#187; является рычагом давления для США и Германии
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока «Северный поток — 2» не начал работать, Россия не может использовать его как инструмент влияния.

«Пока по «Северному потоку — 2″ не идет газ, он является рычагом давления в интересах Германии, США и наших союзников, но не для России», — приводит его слова РИА «Новости».

Он также отметил, что США и ранее выступали против строительства газопровода.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

газопровод северный поток - 2 Энтони Блинкен


 

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