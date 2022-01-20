В Петербурге неожиданно закрыли Кузнечный рынок

В Петербурге неожиданно закрыли Кузнечный рынок
Напомним, Кузнечный рынок планировали превратить в современное гастрономическое пространство. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

С 20 января Кузнечный рынок в Центральном районе Петербурга приостановил работу.

Согласно объявлению, на входе здания, Кузнечный закрыт на санитарную неделю, сообщает «КП – Петербург».

В течение последних четырех лет рынком управляло СПб ГБУ «АРИК». Сейчас бразды правления переданы организации, подконтрольной городскому комитету по промышленной политике.

С декабря эти функции передали Центру контроля качества товаров (продукции), работ и услуг, которое находится в ведении комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Напомним, Кузнечный рынок планировали превратить в современное гастрономическое пространство. Планировалось, что рынок сохранит свои старые функции по продаже продуктов сельского хозяйства. Сообщалось, что в Смольном не намерены продавать или сдавать территорию в аренду. Вся работа нового пространства будет организована за счет доверительного управления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что спустя 2,5 года судебных разбирательств, властям Санкт-Петербурга удалось сохранить Кузнечный рынок на Кузнечном переулке в собственности города.

кузнечный рынок СПб ГБУ «АРИК» Центральный район


 

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