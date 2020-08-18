Смольный сохранил право собственности на Кузнечный рынок

Спустя 2,5 года судебных разбирательств, властям Санкт-Петербурга удалось сохранить Кузнечный рынок на Кузнечном переулке в собственности города.

Арендатор торгового объекта, расположенного в историческом центре Северной столицы, намеревался приватизировать здание. Однако Арбитражный суд решил оставить объект культурного наследия в ведении города. Вероятно, причиной этому послужил закон, согласно которому с 2018 года здания исторического наследия можно приватизировать только по конкурсу.

Отметим, что с 2017 года Смольный принял решение обновить старые городские рынки и превратить их в современные торгово-развлекательные пространства. Кузнечный рынок также продолжает существовать и развиваться. Возможно, его перспективность могла сподвигнуть арендатора на попытку приватизации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на группу Little Big подали в суд за плагиат. Истец требует за использование музыки 12 миллионов рублей.