В России появится обновленная банкнота в ближайшие недели

В России будет представлена в новом дизайне купюра номиналом 100 рублей. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

По его словам, Банк России представит публике новую банкноту в ближайшие месяцы или даже недели на пресс-конференции, сообщили «Известия».

Напомним, в 2021-2025 годах ЦБ планирует провести масштабный комплекс мероприятий по повышению уровня качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков.

Ожидается, что 100 рублей будут выпущены в обращение в этом году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центральный банк России объявил об инициативе полного запрета на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций в России.