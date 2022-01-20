ЦБ скоро представит модернизированную банкноту в сто рублей

ЦБ скоро представит модернизированную банкноту в сто рублей
Ожидается, что 100 рублей будут выпущены в обращение в этом году. Фото: Pixabay

Банк России в скором времени планирует провести пресс-конференцию, на которой представит обновленную банкноту в 100 рублей. Об этом рассказал зампред Банка России Михаил Алексеев.

«Когда случается знаковое событие, а одно из таких событий произойдет очень скоро, я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота», — отметил он в ходе лекции в Высшей школе экономики.

Напомним, в 2021-2025 годах ЦБ планирует провести масштабный комплекс мероприятий по повышению уровня качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков.

Ожидается, что 100 рублей будут выпущены в обращение в этом году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что изменения доходности облигаций федерального займа в начале рабочей недели показали, что рынок в ожидании очередного увеличения ключевой ставки от Центробанка России. Не исключено, что эта цифра достигнет 9% и даже станет двузначной.

банк россии банкноты деньги ЦБ


 

Новости партнеров
Белый хлеб может спровоцировать развитие деменции
Белый хлеб может спровоцировать развитие деменции
Адвокат напомнила россиянам об изменениях в правилах пользования балконами
Адвокат напомнила россиянам об изменениях в правилах пользования балконами
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
В Госдуме предлагают отменить коммунальные платежи для ветеранов
В Госдуме предлагают отменить коммунальные платежи для ветеранов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ЦБ скоро представит модернизированную банкноту в сто рублей
Иммунолог назвал смертельно опасные симптомы «омикрона» у детей
На «Чернышевской» пассажир упал на эскалаторе из-за приступа эпилепсии
Мясников предупредил об опасности посещения больниц во время пандемии
Полезные функции современных пластиковых окон
Россиянам объяснили, почему не надо бронировать туры в Турцию заранее
Мурашко сообщил, что Россия передала ВОЗ все данные по «Спутнику V»
Терапевт объяснила, чем опасны противовирусные препараты при COVID-19