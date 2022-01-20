ЦБ скоро представит модернизированную банкноту в сто рублей

Ожидается, что 100 рублей будут выпущены в обращение в этом году. Фото: Pixabay

Ожидается, что 100 рублей будут выпущены в обращение в этом году. Фото: Pixabay

Банк России в скором времени планирует провести пресс-конференцию, на которой представит обновленную банкноту в 100 рублей. Об этом рассказал зампред Банка России Михаил Алексеев.

«Когда случается знаковое событие, а одно из таких событий произойдет очень скоро, я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота», — отметил он в ходе лекции в Высшей школе экономики.

Напомним, в 2021-2025 годах ЦБ планирует провести масштабный комплекс мероприятий по повышению уровня качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков.

Ожидается, что 100 рублей будут выпущены в обращение в этом году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что изменения доходности облигаций федерального займа в начале рабочей недели показали, что рынок в ожидании очередного увеличения ключевой ставки от Центробанка России. Не исключено, что эта цифра достигнет 9% и даже станет двузначной.