В Ленобласти неизвестный застрелил собаку и скрылся на автомобиле

В Ленобласти неизвестный застрелил собаку и скрылся на автомобиле
Собаку жестоко убили. Фото: Pixabay

В Ленобласти полиция разыскивает злоумышленника, который выстрелил в собаку.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 20 января около 23 часов в полицию через службу «112» от 64-летней женщины, поступило сообщение о стрельбе на улице Рябиновой в СНТ «Маяк». На месте происшествия прибыли сотрудники полиции и обнаружили труп собаки с ранением в области шеи.

По словам очевидцев, стрелявший скрылся на машине. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Приморском проспекте на пешеходном переходе сбили пожилую петербурженку, которая переходила дорогу с собакой.

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