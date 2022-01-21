Российский поэт Анатолий Найман скончался после обширного инсульта

Российский поэт Анатолий Найман скончался после обширного инсульта
Несколько дней назад у Анатолия Наймана случился обширный инсульт. Фото: скриншот youtube

Российский поэт Анатолий Найман умер в возрасте 85 лет.

Трагическое известие сообщила журналист и литературный критик Анна Наринская на своей странице в Facebook. 17 января у поэта лучился обширный инсульт, когда он выступал с докладом о Мандельштаме на конференции в ВШЭ.

«Анатолий Найман умер сегодня ночью», — написала журналист в соцсети.

Информация о прощании будет известна позднее.

Известен как автор сборника «Сентиментальный марш», поэм «Стихи по частному поводу», «Сентябрьская поэма» и других произведений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о смерти мультимиллионер Дерста, обвиняемого в убийстве жены. в медучреждение Дерста доставили, чтобы обследоваться. Его адвокаты говорят, что когда у Дерста остановилось сердце, доктора не смогли его реанимировать. По мнению юристов мультимиллионера, на здоровье мужчины повлиял коронавирус.

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