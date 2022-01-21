Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Мошенники стали обманывать инвесторов онлайн при помощи особого приложения. Фото: Pixabay

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новом виде мошенничества под видом инвестиций в фондовый рынок.

Суть схемы в том, что мошенники создают специальные сайты, которые предлагают «инвестировать онлайн и получать высокий доход».

«После регистрации на таком «брокерском» сайте на человека по телефону или онлайн выходит «специалист», который рекомендует для удобства взаимодействия и отслеживания своей будущей прибыли установить на телефон жертвы особое приложение», — приводит его слова RT.

Потом злоумышленники начинают вытягивать из жертвы деньги под разными предлогами, например, купли-продажи акций, облигаций или валютных корзин, а потом пропадают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что как самая уязвимая категория россиян, пенсионеры являются наиболее доступной мишенью для действия различных мошенников. Одним из наиболее распространенных методов мошенничества сегодня остается социальная инженерия.

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