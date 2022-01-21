На смену коронавирусу пришел флурон

На смену коронавирусу пришел флурон
Остаточные явления коронавируса остаются у переболевших надолго Фото: unsplash

В Сербии зафиксирован первый случай возникновения «флюрона» — одновременного заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и гриппом.

Директор Института общественного здоровья Верица Йованович рассказала, что у заболевшего наблюдаются типичные симптомы респираторно-вирусной инфекции: повышается температура тела, наблюдаются слабость, заложенность носа и головная боль, пишет ТАСС.

По словам врача, заболевание протекает быстро, как и коронавирусная инфекция, вызванная «омикроном».

Ранее флурон уже был зафиксирован в Хорватии, Северной Македонии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что датские ученые выявили особенности протекания долгой коронавирусной инфекции у детей. К долгому коронавирусу относятся случаи, когда симптомы ковида сохранялись у пациентов больше четырех недель после острой стадии заболевания, а также когда более 3 месяцев был постковидный синдром.

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