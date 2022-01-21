Назван лучший день недели для покупки долларов

К середине недели курс достигает пика — лучший момент для продажи валюты. Фото: Pixabay

К середине недели курс достигает пика — лучший момент для продажи валюты. Фото: Pixabay

Покупать доллары выгоднее всего в пятницу из-за снижения курса. Об этом рассказала профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Майя Дубовик.

По ее словам, в начале каждой недели возобновляются межбанковские торги, влияющие на курс валют. К середине недели курс достигает пика.

Экономист подчеркнула агентству «Прайм», что финансисты и аналитики выделяют этот период времени как маркер купли-продажи валюты.

Дубовик объяснила, что если говорить о более широком временном разрезе, то стоит покупать валюту во второй декаде месяца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скорый рост курса рубля может произойти при увеличении предложений доллара и снижении спроса на валюту. При этом ослабление доллара приведет к росту цен на газ, металлы и вообще ряд экспортной продукции.