Назван лучший день недели для покупки долларов

Назван лучший день недели для покупки долларов
К середине недели курс достигает пика — лучший момент для продажи валюты. Фото: Pixabay

Покупать доллары выгоднее всего в пятницу из-за снижения курса. Об этом рассказала профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Майя Дубовик.

По ее словам, в начале каждой недели возобновляются межбанковские торги, влияющие на курс валют. К середине недели курс достигает пика.

Экономист подчеркнула агентству «Прайм», что финансисты и аналитики выделяют этот период времени как маркер купли-продажи валюты.

Дубовик объяснила, что если говорить о более широком временном разрезе, то стоит покупать валюту во второй декаде месяца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скорый рост курса рубля может произойти при увеличении предложений доллара и снижении спроса на валюту. При этом ослабление доллара приведет к росту цен на газ, металлы и вообще ряд экспортной продукции.

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