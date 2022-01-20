Названы три признака, указывающие на рост курса рубля

Скорый рост курса рубля может произойти при увеличении предложений доллара и снижении спроса на валюту. Об этом рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
По его словам, предложение доллара возможно при дальнейшем росте цен на нефть Brent, если она поднимется выше $90 за баррель.
Аналитик отметил в беседе с агентством «Прайм», что ослабление доллара приведет к росту цен на газ, металлы и вообще ряд экспортной продукции.
Также в первом квартале этого года рубль поддержит снижение спроса на валюту для закупки импорта, выплат по внешнему долгу, а также туристических поездок за границу.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рост доллара в цене станет одним из последствий глобального экономического кризиса, который уже наступил во многих странах. В случае наступления настоящего апокалипсиса в мировой экономике курс доллара взлетит в небо.