Названы три признака, указывающие на рост курса рубля

Названы три признака, указывающие на рост курса рубля
Курс рубля укрепится при снижении спроса на доллар. Фото: pixabay.com

Скорый рост курса рубля может произойти при увеличении предложений доллара и снижении спроса на валюту. Об этом рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его словам, предложение доллара возможно при дальнейшем росте цен на нефть Brent, если она поднимется выше $90 за баррель.

Аналитик отметил в беседе с агентством «Прайм», что ослабление доллара приведет к росту цен на газ, металлы и вообще ряд экспортной продукции.

Также в первом квартале этого года рубль поддержит снижение спроса на валюту для закупки импорта, выплат по внешнему долгу, а также туристических поездок за границу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рост доллара в цене станет одним из последствий глобального экономического кризиса, который уже наступил во многих странах. В случае наступления настоящего апокалипсиса в мировой экономике курс доллара взлетит в небо.

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