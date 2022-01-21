Названа возможная новая должность Натальи Поклонской

Названа возможная новая должность Натальи Поклонской
Наталья Поклонская. Фото: instagram.com/nv_poklonskaya/

Бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую могут назначить на пост заместителя главы Россотрудничества. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне Наталья Поклонская отказалась занять должность посла в Кабо-Верде. В российском МИД пояснили, что отказ ее от отъезда послом в Кабо-Верде связан с личными обстоятельствами.

апомним, 13 октября стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы представлять интересы России в государстве на островах Зеленого Мыса. Наталья Поклонская сообщила о прохождении соответствующих курсов в Дипакадемии и стажировки в МИД, бывший депутат Госдумы РФ также уже собрала всю информацию о Кабо-Верде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, 12 октября начала работу Госдума восьмого созыва, на первой пленарке депутаты приступили к решению кадровых и организационных вопросов.

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