В ФАС предложили ужесточить наказание для иностранных инвесторов

В ФАС предложили ужесточить наказание для иностранных инвесторов
В службе уверены, что добиться успеха можно лишь в том случае, если в доход России будут изыматься акции, приобретенные неправомерным путем. Фото: официальный сайт Федеральной антимонопольной службы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила расширить набор «санкций» для иностранных инвесторов, которые получили контроль над стратегическим предприятием, нарушив российское законодательство.

Речь идет о проекте поправок к закону «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». При его нарушении суд санкционирует двусторонний возврат полученного по ней имущества.

Согласно документу, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов, ФАС предложила изымать приобретенные с нарушением закона акции, которые предоставляют иностранному инвестору прямой или косвенный контроль над стратегическим предприятием.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «Яндекса». Компания не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска в сети «Интернет».

поправки фас


 

Новости партнеров
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Новый симптом
Новый симптом "омикрона" удивил даже специалистов
Грабители великодушно оставили вдове Градского 50 тысяч рублей
Грабители великодушно оставили вдове Градского 50 тысяч рублей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
До 2023 года трамвайный парк Петербурга обновят на 7 млрд
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 419 человек
Коронавирус унес жизни еще 45 жителей Петербурга
В Петербурге второй день подряд фиксируют рекордное число случаев COVID
В России установлен новый рекорд по суточному приросту заболевших COVID
В ФАС предложили ужесточить наказание для иностранных инвесторов
В ЦБ рассказали, что будет с наличными деньгами в России
На капремонт учреждений культуры в Петербурге выделили более 9 млрд рублей