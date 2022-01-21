В ФАС предложили ужесточить наказание для иностранных инвесторов

В службе уверены, что добиться успеха можно лишь в том случае, если в доход России будут изыматься акции, приобретенные неправомерным путем. Фото: официальный сайт Федеральной антимонопольной службы

В службе уверены, что добиться успеха можно лишь в том случае, если в доход России будут изыматься акции, приобретенные неправомерным путем. Фото: официальный сайт Федеральной антимонопольной службы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила расширить набор «санкций» для иностранных инвесторов, которые получили контроль над стратегическим предприятием, нарушив российское законодательство.

Речь идет о проекте поправок к закону «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». При его нарушении суд санкционирует двусторонний возврат полученного по ней имущества.

Согласно документу, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов, ФАС предложила изымать приобретенные с нарушением закона акции, которые предоставляют иностранному инвестору прямой или косвенный контроль над стратегическим предприятием.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «Яндекса». Компания не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска в сети «Интернет».