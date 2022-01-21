«Плохие новости»: заражение «омикроном» одновременно с гриппом может привести к смерти

Заражение "омикроном" одновременно с гриппом может привести к смерти. Фото: pixabay

Заражение "омикроном" одновременно с гриппом может привести к смерти. Фото: pixabay

Эксперт считает, что сам по себе «омикрон» несет небольшой риск летального исхода человека, но если он объединится с другими вирусами, то ситуация может в корни поменяться.

Кандидат биологических наук, заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова Роман Зиновкин предупредил, что омикрон-штамм и грипп — это плохая связка болезней. Этим он поделился в интервью радио Sputnik.

По результатам исследования на мышах, грипп давал нехорошие осложнения на фоне заражения коронавирусом. Они были малосовместимы с жизнью, отметил Зиновкин. Наложение болезней друг на друга может привести к тому, что летальность значительно возрастет.

Двойная эпидемия гриппа и омикрона может увеличить нагрузку на российскую систему здравоохранения, считает эксперт. В связи с этим он призвал граждан вакцинироваться, не переохлаждаться, следить за диетой, а также наблюдать за уровнем витамина D3.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «омикрон» быстро вытеснит предыдущие штаммы, в том числе «дельту», которая отличается высокой летальностью.