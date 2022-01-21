В Петербурге следователи разбираются в обстоятельствах смерти младенца

В Петербурге проводится доследственная проверка по факту обнаружения вечером 20 января в квартире одного из домов по улице Заречной тела 2-месячной девочки без внешних признаков насильственной смерти.

Как сообщили в СУ СК по Петербургу, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти ребёнка.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у подъезда на Яхтенной улице лежит замотанный труп.