В Петербурге следователи разбираются в обстоятельствах смерти младенца

В Петербурге следователи разбираются в обстоятельствах смерти младенца
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

В Петербурге проводится доследственная проверка по факту обнаружения вечером 20 января в квартире одного из домов по улице Заречной тела 2-месячной девочки без внешних признаков насильственной смерти.

Как сообщили в СУ СК по Петербургу, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти ребёнка.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у подъезда на Яхтенной улице лежит замотанный труп.

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