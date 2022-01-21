Жителей Ленобласти предупредили о гололедице на выходных

Жителей Ленобласти предупредили о гололедице на выходных
На дорогах возможна гололедица. Фото: pixabay

В субботу, 22 января, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов выпадет небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью восточный, северо-восточный, днем северо-восточный, северный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток составит -3…-8 градусов, местами похолодает до -10 градусов, днем температура воздуха будет на уровне -2…-7 градусов.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.

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