Блокадница раскритиковала акцию «Окна блокады», которую предложила Москва

Блокадница раскритиковала акцию &#171;Окна блокады&#187;, которую предложила Москва
Блокадница раскритиковала акцию "Окна блокады", которую предложила Москва. Фото: Скриншот кадра из трейлера к фильму из YouTube-канала "HD трейлер".

Председатель правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова не поддерживает некоторые решения, касающиеся акций памяти блокадному Ленинграду и жителям осажденного города.

Одной из таких идей стала акция память «Окна блокады». Из Москвы поступило предложение выставить в окнах портреты тех, кто жил в квартирах Петербурга в годы войны. В ответ на это предложение поступил решительный отказ. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Тихомировой, не нужно делать из города кладбище, потому что он им не был. По ее мнению, в Церквях не нужно читать поминания по книгам, потому что не все имеют представление о том, кто и как жил тогда в осажденном городе.

» С 6 сентября по 27 января каждый год все церкви по этим книгам читают поминания. Это даже неприятно. Не все знают, кто здесь жил и как здесь жили, а читать просто имена? В честь чего? Это не совсем красиво», — отметила Тихомирова.

По данным Комитета по социальной политике, в настоящий момент в городе проживают 59 тысяч человек, переживших блокаду.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в декабре медики озвучили причину смерти 90-летней пенсионерки Клавдии Петровой из Ленобласти, которая сама себя прооперировала, чтобы избавиться от болей в животе.

блокада блокада ленинграда жители блокадного Ленинграда ленобласть новости СПб


 

Новости партнеров
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
Белый хлеб может спровоцировать развитие деменции
Белый хлеб может спровоцировать развитие деменции
Адвокат напомнила россиянам об изменениях в правилах пользования балконами
Адвокат напомнила россиянам об изменениях в правилах пользования балконами
Спасатели извлекли вмерзший труп мужчины на Бадаевском
Спасатели извлекли вмерзший труп мужчины на Бадаевском
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Блокадница раскритиковала акцию «Окна блокады», которую ...
Вновь выпавший снег и аварии подготовили почву для семибалльных пятничных ...
Мишустин поручил переводить сотрудников органов власти на дистанционку по ...
Из-за ДТП на Московском шоссе некоторые автобусы изменили свой маршрут
Перминов: реформа местного самоуправления в России выстрадана и необходима
Билайн запускает комплексное решение «Beeline AI — поиск людей» для ...
Почти 4 тысячи детей пойдут в школы и детсады, построенные Setl Group в ...
По решению Мишустина Урин пробудет гендиректором Большого театра еще пять лет