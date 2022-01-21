Блокадница раскритиковала акцию «Окна блокады», которую предложила Москва

Председатель правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова не поддерживает некоторые решения, касающиеся акций памяти блокадному Ленинграду и жителям осажденного города.

Одной из таких идей стала акция память «Окна блокады». Из Москвы поступило предложение выставить в окнах портреты тех, кто жил в квартирах Петербурга в годы войны. В ответ на это предложение поступил решительный отказ. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Тихомировой, не нужно делать из города кладбище, потому что он им не был. По ее мнению, в Церквях не нужно читать поминания по книгам, потому что не все имеют представление о том, кто и как жил тогда в осажденном городе.

» С 6 сентября по 27 января каждый год все церкви по этим книгам читают поминания. Это даже неприятно. Не все знают, кто здесь жил и как здесь жили, а читать просто имена? В честь чего? Это не совсем красиво», — отметила Тихомирова.

По данным Комитета по социальной политике, в настоящий момент в городе проживают 59 тысяч человек, переживших блокаду.

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