ДТП перекрыло Парашютную улицу и собрало пробку

В Приморском районе Петербурга сегодня вечером произошла автомобильная авария, которая полностью перекрыла движение в одну сторону.

Очевидцы сообщили об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Все случилось напротив дома №52 по Парашютной улице по направлению к Долгоозерной улице. Дорогу не поделили несколько автомобилей, в том числе большегруз.

Участники аварии перекрыли все три полосы движения, из-за чего на Парашютной улице собралась пробка до перекрестка с дорогой в Каменку.

О возможных пострадавших в результате ДТП не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое детей получили сотрясение мозга из-за аварии на Подвойского.