Институт ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины от COVID «Конвасэл»

"Конвасэл" могут зарегистрировать до конца первого квартала 2022 года. Фото: pexels

"Конвасэл" могут зарегистрировать до конца первого квартала 2022 года. Фото: pexels

Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) направил в Минздрав РФ заявку на регистрацию новой вакцины от коронавируса «Конвасэл».

Данные об этом появились в государственном реестре лекарственных средств. Новая вакцина от ковида представляет собой эмульсию для внутримышечного введения. Одна доза имеет объем в 0,5 миллилитра. Срок годности препарата составляет полгода.

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщала в конце декабря, что «Конвасэл» могут зарегистрировать до конца первого квартала 2022 года. Доклинические исследования вакцины, которые завершились в июне прошлого года, доказали ее безопасность, иммуногенность и защитный потенциал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцину «Спутник М» для подростков завезут в Петербург в конце недели.