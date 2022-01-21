Грузия готова обсуждать восстановление авиасообщения с Россией

Грузия готова обсуждать восстановление авиасообщения с Россией
Грузия готова восстановить авиасообщение с Россией. Фото: pixabay

Власти Грузии готовы к обсуждению восстановления авиационного сообщения с Россией.

Спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил, что Грузия готова восстановить авиасообщение с Россией, если российская сторона имеет аналогичные намерения.

Как передает ТАСС, вопрос об этом уже обсуждался, в том числе на встрече в пражском формате, где был глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Абашидзе заключил, что если РФ заявит о готовности возобновить авиасообщение, то следующим этапом будет обсуждение технических вопросов на уровне соответствующих ведомств.

Авиасообщение между странами было прекращено по решению президента России Владимира Путина с июля 2019 года в связи с антироссийскими протестными акциями в Тбилиси.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новые запреты на авиасообщение не имеют смысла из-за стремительного распространения омикрон-штамма коронавируса по миру, заявили в Роспотребнадзоре.

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