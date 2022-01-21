Ученые доказали, что у юных курильщиков будут склонные к ожирению внучки

Внучки и правнучки мужчин, которые начали курить в раннем возрасте, чаще сталкивались с проблемой лишнего веса и ожирения. Фото: pixabay

Внучки и правнучки мужчин, которые начали курить в раннем возрасте, чаще сталкивались с проблемой лишнего веса и ожирения. Фото: pixabay

Британские молекулярные биологи обнаружили, что склонность женщин к ожирению связана, в том числе, с тем, что их дедушки или прадедушки начали рано курить.

Исследование, результаты которого опубликованы журналом Scientific Reports, показало, что действие табака на организм мальчиков может негативно сказаться на здоровье сразу нескольких поколений их потомков. Ученые выяснили, что эта связь может быть одной из причин массового ожирения детей и подростков.

Наблюдения биологов показали, что внучки и правнучки мужчин, которые начали курить в раннем возрасте, чаще сталкивались с проблемой лишнего веса и ожирения. Если курящий дед или прадед был с материнской стороны, то его потомки были на 5,5-6,1 килограмма тяжелее других женщин.

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