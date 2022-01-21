Рыбу и орехи назвали полезными продуктами для профилактики артрита

Диетологи посоветовали включить в рацион семечки и орехи, в которых содержится много селена и витамина Е. Фото: pixabay

Диетологи посоветовали включить в рацион семечки и орехи, в которых содержится много селена и витамина Е. Фото: pixabay

Американские диетологи посоветовали включить в рацион питания рыбу и орехи для поддержания здоровья суставов и профилактики артрита.

Как передает портал Eat This, Not That!, специалисты заявили, что самыми распространенными вариантами этого заболевания являются ревматоидный артрит, при котором поражается иммунная система, и остеоартрит, в случае которого разрушается хрящ.

По словам диетологов, провоцировать воспаление могут рафинированные углеводы, сахар, глютен и консерванты, что приводит к обострению артрита и усугублению болезненных ощущений.

Для профилактики артрита рекомендовано есть больше рыбы, богатой омега-3. Регулярное потребление этого продукта способствует уменьшению отека суставов при артрите. Также нужно включить в рацион семечки и орехи, в которых содержится много селена и витамина Е, действующих в качестве антиоксидантов.

Кроме того, диетологи посоветовали заменить растительное и сливочное масло на оливковое.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что употребляя определенную группу продуктов, можно стать на шаг ближе к инсульту.