Употребляя определенную группу продуктов, можно стать на шаг ближе к инсульту

Некоторые продукты могут поспособствовать возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Врач рассказал, что в конечном итоге может привести к инсульту.

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Владимир Подхомутников предупредил, что злоупотребление быстрыми углеводами грозит диабетом и ожирением. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Нужно быть крайне осторожными при употреблении простых углеводов, например, сахара, сладостей, выпечки, хлеба, белого риса и манки. Если не соблюдать норму, то вполне могут появиться сердечно-сосудистые заболевания.

Еще одной группой продуктов, потенциально несущими вред, являются алкоголь и жирная пища. Подхомутников настоятельно рекомендует добавить в свой рацион овощи, фрукты, рыбу, а также продукты, в которых много микроэлементами. К их числу относятся абрикосы, баклажаны, бананы и картофель.

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