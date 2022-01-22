Петербуржцев предупредили о резком похолодании вечером субботы

В городе снова пойдет снег. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В городе снова пойдет снег. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В первый выходной после окончания трудовой недели ожидаются облачная погода и небольшой снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В субботу, 22 января, синоптическая ситуация будет представлена северной периферией малоподвижного циклона. . В вечерние часы температурный фон будет быстро понижаться.

«Санкт-Петербург: небольшой снег и резкое похолодание вечером», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха в городе составит -1…-3 градуса, в Ленобласти столбики термометров покажут -1…-6 грудксов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

К утру воскресенья температура опустится ниже -10 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уборочная техника обошла стороной Калининский район. Больше всего спецтехники замечено в историческом центре Северной столицы — в Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском и Петроградской районах.