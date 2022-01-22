Павильон с шавермой вспыхнул утром на улице Ивана Фомина

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил торговый павильон «Шаверма».

Возгорание случилось в субботу, 22 января, по адресу: улица Ивана Фомина, дом 14, корп. 1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 7:19. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в торговом павильоне «Шаверма», размером 2х10 метров, происходило горение на общей площади 10 квадратных метров

В 07:45 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе Ленобласти произошел квартирный пожар, в результате которого все жители дома были эвакуированы. К ликвидации огня привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и восемь человек личного состава.