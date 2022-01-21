Ночной пожар в многоквартирном доме выгнал всех жильцов на улицу в Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленобласти произошел квартирный пожар. Жители дома были эвакуированы.

Возгорание случилось в ночь на четверг, 20 января, в многоквартирном доме в деревне Лопухинка. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 21:15. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области, квартира горела на общей площади 9 квадратных метров. Жильцов дома пожарные эвакуировали по маршевой лестнице.

В 00:26 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала. Сейчас на месте пожара работают дознаватели.

К ликвидации огня привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и восемь человек личного состава.

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