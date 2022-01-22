Петербург спит: утренние пробки в субботу составили 1 балл

В Петербурге не замечены пробки на дорогах. Фото: "Яндекс пробки"

В Петербурге не замечены пробки на дорогах. Фото: "Яндекс пробки"

Дороги Петербурга в субботу утром почти свободны от пробок. На улицах города почти нет «красных» участков.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на утро 22 января, пробки оцениваются в один балла. После 10 часов пробки вырастут на балл, а к 14:00 —составят четыре балла.

Небольшие пробки можно наблюдать на Невском проспекте, Садовой улице, Дворцовой и Университетской набережных, на набережной Макарова и у площади Восстания. Скопление машин также заметно на проспекте Энгельса, на Коломяжском проспекте, проспекте Просвещения, Выборгском шоссе, Богатырском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня Петербург ожидает резкое похолодание. Температура воздуха в городе составит -1…-3 градуса, в Ленобласти столбики термометров покажут -1…-6 градусов.