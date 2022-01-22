Женщина утонула в крещенской купели на глазах своих детей в Ленобласти

В Гатчинском районе Ленинградской области женщина нырнула в крещенскую купель и утонула. За происходящем наблюдали дети.

Трагедия произошла 19 января недалеко от деревни Выры. Россиянка утонула в необорудованной проруби.

Как сообщил «РЕН ТВ», 40-летняя женщина прыгнула в купель, и подводное течение унесло ее под лед. ЧП произошло на глазах ее детей. Родственник купальщицы бросился в воду, но найти ее не смог.

Дети пропавшей стояли на берегу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге крещенские купания прошли без происшествий. С 18 по 19 января на иорданях Петербурга дежурили 213 спасателей и 28 единиц техники у 21 купели. Также специалисты следили за неофициальными прорубями. При этом в РПЦ горожанам рекомендовали отказаться от крещенских купаний. Из-за нестабильной эпидобстановки на фоне пандемии верующим стоит по возможности избегать массового скопления людей.