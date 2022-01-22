В Петербурге за сутки коронавирусом заболело почти 8,5 тыс. человек

В Петербурге за сутки коронавирусом заболело почти 8,5 тыс. человек
В России за последние сутки коронавирус подхватили 57 212 граждан. Фото: pexels.com

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 8 451 петербуржец сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в субботу, 22 января, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 16 094 человека. Третье место у Подмосковья — 6 400 новых ковид-пациента. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 473 человека. За сутки в 47-м регионе скончались два гражданина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 58 случаев смерти. У всех пациентов был подтвержден коронавирус.

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