МЧС предупредило жителей Ленобласти о тумане

МЧС предупредило жителей Ленобласти о тумане
Синоптики прогнозируют туман. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Главное управление МЧС России по регионе предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях в Ленинградской области.

В воскресенье, 23 января, на территории региона ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха в ночное время суток ожидается на уровне -15…-20 градусов, на востоке местами похолодает до -23…-25 градусов. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

В понедельник, 24 января, в Ленинградской области ожидаются местами порывы ветра 15-17 м/с. На дорогах гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.

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