Премьер Баварии выступил против ужесточения санкций по «Северному потоку — 2»

Премьер Баварии выступил против ужесточения санкций по &#171;Северному потоку — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Один из лидеров консерваторов в ФРГ, баварский премьер Маркус Зёдер выступил против ужесточения санкций против России и «Северного потока 2».

Закрытие балтийского газопровода «Северный поток 2″ или вообще прекращение всех поставок газа из России коснулось бы и нашей страны. Даже в самый разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений», — приводит его слова газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

Германия санкции северный поток - 2


 

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