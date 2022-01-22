Принц Уильям и Кейт Миддлтон не хотят становиться родителями в четвертый раз

Принц Уильям и Кейт Миддлтон не хотят становиться родителями в четвертый раз
Кейт Миддлтон. Фото: instagram

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили графство Ланкашир. Там герцогиня Кембриджская держала на руках маленькую девочку.

Как сообщает radiokp.ru, принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон ясно дали понять общественности, что не собираются заводить четвертого ребенка. Во время визита в графство Ланкашир, все присутствующие на мероприятии умилялись тому, как герцогиня держит на руках дочь семейства Барри.

Когда Кейт и маленькая Анастасия оказались под вспышками фотокамер, принцу Уильяму ничего не оставалось, как шуткой ответить на вопрос о четвертом малыше.

По словам герцога Кембриджского, не стоит подавать его супруге новых идей по этому поводу. В семье уже итак подрастает три ребенка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что годовалая девочка из Америки нарядилась в королеву и получила письмо из Букингемского дворца.

дети кейт миддлтон королевская семья принц уильям


 

Новости партнеров
Новый симптом
Новый симптом "омикрона" удивил даже специалистов
"Он вообще другой": заразившийся "омикроном" врач рассказал о симптомах заболевания
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Адвокат напомнила россиянам об изменениях в правилах пользования балконами
Адвокат напомнила россиянам об изменениях в правилах пользования балконами
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Принц Уильям и Кейт Миддлтон не хотят становиться родителями в четвертый раз
В Тосненском районе вспыхнуло нежилое здание
В квартире россиянки обнаружили 120 собак
Метро «Старая Деревня» открыли после пожара
В 4-комнатной квартире в Выборгском выгорела кухня
Премьер Баварии выступил против ужесточения санкций по «Северному ...
МЧС предупредило жителей Ленобласти о тумане
В ЗАГСах в Ростовской области разрешили громко смеяться