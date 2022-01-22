Принц Уильям и Кейт Миддлтон не хотят становиться родителями в четвертый раз

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили графство Ланкашир. Там герцогиня Кембриджская держала на руках маленькую девочку.

Как сообщает radiokp.ru, принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон ясно дали понять общественности, что не собираются заводить четвертого ребенка. Во время визита в графство Ланкашир, все присутствующие на мероприятии умилялись тому, как герцогиня держит на руках дочь семейства Барри.

Когда Кейт и маленькая Анастасия оказались под вспышками фотокамер, принцу Уильяму ничего не оставалось, как шуткой ответить на вопрос о четвертом малыше.

По словам герцога Кембриджского, не стоит подавать его супруге новых идей по этому поводу. В семье уже итак подрастает три ребенка.

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