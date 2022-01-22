В квартире россиянки обнаружили 120 собак

В квартире жительницы Тольятти нашли 120 собак. Теперь для животных ищут новых хозяев.

Соответствующий пост опубликован в группе местного приюта Help в социальной сети «ВКонтакте».

«Все маленькие, размером с кошку. Есть и взрослые, и подростки, и щенки. Все истощены», — говорится в сообщении

По словам волонтеров, изначально женщина держала восемь собак для разведения – болонок, длинношерстных такс и пуделей.

«Но дальше что-то пошло не по сценарию, и сейчас их там за 100. Все между собой, соответственно, спаривались. Так что теперь там вся порода перемешана», — рассказали в приюте.

Питомцы голодные и истощенные. А на балконе нашли несколько тел щенков. Волонтеры просят неравнодушных о помощи.

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