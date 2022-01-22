В квартире россиянки обнаружили 120 собак

В квартире россиянки обнаружили 120 собак
Волонтеры просят неравнодушных о помощи. Фото: https://vk.com/bf_help763

В квартире жительницы Тольятти нашли 120 собак. Теперь для животных ищут новых хозяев.

Соответствующий пост опубликован в группе местного приюта Help в социальной сети «ВКонтакте».

«Все маленькие, размером с кошку. Есть и взрослые, и подростки, и щенки. Все истощены», — говорится в сообщении

По словам волонтеров, изначально женщина держала восемь собак для разведения – болонок, длинношерстных такс и пуделей.

«Но дальше что-то пошло не по сценарию, и сейчас их там за 100. Все между собой, соответственно, спаривались. Так что теперь там вся порода перемешана», — рассказали в приюте.

Питомцы голодные и истощенные. А на балконе нашли несколько тел щенков. Волонтеры просят неравнодушных о помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что очевидцы заметили, как неизвестные выкинули из окна 12-го этажа овчарку. Труп домашнего питомца нашли под окнами дома

животные собаки тольятти


 

Новости партнеров
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Счастливый Прилучный отдохнул в Дубае с бывшей женой Агатой Муцениеце, но идиллию испортила Карпович
Счастливый Прилучный отдохнул в Дубае с бывшей женой Агатой Муцениеце, но идиллию испортила Карпович
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В квартире россиянки обнаружили 120 собак
Метро «Старая Деревня» открыли после пожара
В 4-комнатной квартире в Выборгском выгорела кухня
Премьер Баварии выступил против ужесточения санкций по «Северному ...
МЧС предупредило жителей Ленобласти о тумане
В ЗАГСах в Ростовской области разрешили громко смеяться
В Индии на свет появился ребенок с четырьмя руками и ногами
Пожар на станции метро «Старая Деревня» тушили 35 спасателей