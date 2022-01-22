В субботу вечером в Петербурге замечены небольшие пробки

В субботу вечером в Петербурге замечены небольшие пробки
В Петербурге в центре города пробки. Фото: "Яндекс пробки"

В Петербурге вечером на дорогах замечены трехбалльные пробки. В субботу вечером, 22 января, водителям Северной столицы пришлось столкнуться с небольшими заторами.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 19:00, в городе трехбалльные пробки. Движение на дорогах немного затруднено. 3-балльные трудности будут продолжаться около часа. К 20:00 заторы станут двухбалльными.

«Красные» участки замечены на Загородном проспекте, на Невском проспекте, на улице Белинского, на набережной Кутузова, на Дворцовой набережной, на Ждановской набережной, на набережной Кутузова, на проспекте Народного Ополчения, на Московском шоссе, на КАДе, на проспекте Косыгина, на Синопской набережной, на Лиговском проспекте, на набережной реки Фонтанки, на Суворовском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Рубинштейна произошло ДТП из-за неочищенной дороги.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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