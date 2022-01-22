Врач назвала симптом коронавируса, заметный на коже

Врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева рассказала, что коронавирус может вызывать обострение кожных заболеваний.

По словам специалиста, при разных штаммах коронавируса, такие как «омикрон» или «дельта», наблюдаются одинаковые дерматологические симптомы.

«Самое частое, что мы имеем при коронавирусе, — это так называемая токсическая эритема. Это появление распространенных синюшных пятен на коже. Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко. В основном это синюшные пятна на коже», — рассказала она в интервью с «Москвой 24».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.