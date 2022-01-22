Диетолог перечислила защищающие организм от омикрона продукты

Доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства и диетолог Маргарита Королева перечислила повышающие иммунитет и защищающие организм от «омикрона» продукты.

Диетолог советует употреблять жиры животного происхождения, например, сало и масло гхи. По ее словам, эти продукты богаты витамином А, который стимулирует выработку клеток, убивающих вредоносные бактерии и вирусы, и витамином Е, имеющим свойства антиоксиданта, сообщает РИА «Новости».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.