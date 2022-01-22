Куба смягчила правила въезда для российских туристов

Российские туристы, прибывающие на Кубу через туроператоров и турагентов, не обязаны больше предоставлять при въезде сертификаты о вакцинации от коронавируса или отрицательные ПЦР-тесты. Новые правила вступили в силу с 5 января, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Аналогичные правила действуют для граждан Канады, Польши и Украины.

Для путешествия на Кубу российские туристы должны будут до вылета заполнить электронную форму (D’Viajeros), либо сделать это по прибытии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.