Куба смягчила правила въезда для российских туристов

Куба смягчила правила въезда для российских туристов
уба смягчила правила въезда для туристов из РФ. Фото: Pixabay

Российские туристы, прибывающие на Кубу через туроператоров и турагентов, не обязаны больше предоставлять при въезде сертификаты о вакцинации от коронавируса или отрицательные ПЦР-тесты. Новые правила вступили в силу с 5 января, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Аналогичные правила действуют для граждан Канады, Польши и Украины.

Для путешествия на Кубу российские туристы должны будут до вылета заполнить электронную форму (D’Viajeros), либо сделать это по прибытии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

коронавирус куба туристы


 

Новости партнеров
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
"Он вообще другой": заразившийся "омикроном" врач рассказал о симптомах заболевания
Просмотры клипа Шнура о проблемах вывоза мусора в Петербурге близятся к миллиону
Просмотры клипа Шнура о проблемах вывоза мусора в Петербурге близятся к миллиону
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Куба смягчила правила въезда для российских туристов
Диетолог перечислила защищающие организм от омикрона продукты
Врач назвала опасные признаки рака кожи
Спасатели потушили пожар в Тихвине на 50 «квадратах»
В Петербурге СК начал проверку после избиения ребенка няней
Врач назвала симптом коронавируса, заметный на коже
В субботу вечером в Петербурге замечены небольшие пробки
В Девяткино сбили девушку