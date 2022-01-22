В Петропавловской крепости Петербурга 27 января в небо ударят множество световых лучей

В Петропавловской крепости Петербурга 27 января в небо ударят множество световых лучей. Фото: https://pixabay.com

В Петропавловской крепости Петербурга 27 января в небо ударят множество световых лучей. Фото: https://pixabay.com

В честь дня полного освобождения города от фашистской блокады в Петропавловской крепости Северной столицы пройдет акция «Блокадный свет».

Традиционно в небо на Соборной площади Петропавловской крепости 27 января ударят множество световых лучей от фонариков, которые зажгут участники акции. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Световые лучи служат символом освобождения Ленинграда от блокады. Акцию планируют провести ровно в 19:59. Впервые эта идея была представлена студенческим объединением BSTULife Военмеха.

Отмечается, что 27 января в атриуме Петропавловской крепости также откроется выставка поисковых студенческих отрядов Военмеха, на ней покажут оружие 1940-х годов, предметы военного быта, исторические фотографии. На территории крепости будут звучать военные песни и работать интерактивные площадки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жительница блокадного города Тихомирова не поддерживает некоторые решения, касающиеся акций памяти блокадному Ленинграду и жителям осажденного города.