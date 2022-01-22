В Ботаническом саду Петербурга снег пробили весенники

В январе из-под снега в Ботаническом саду Северной столице показалось маленькое желтое чудо природы, — весенники зимние, или Eranthis.

Первое дыхание весны появилось совсем внезапно. Желтые цветы буквально пробили снежный покров. Об этом сообщает «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу Ботанического сада.

Цветы расцвели 21 января из-за пришедшей оттепели, но уже сегодня, 22 января их снова запорошило новой порцией осадков.

Распустившиеся лепестки бутонов уже запорошило осадками, однако в Ботаническом саду успокоили: вероятно, это не последнее цветение этой зимой. По приходу следующей очередной оттепели растения снова продолжат просыпаться и радовать окружающих своей красотой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ботаническом саду жители и гости Северной столицы 25 декабря 2021 году могли увидеть восхитительные орхидеи и бромелии.