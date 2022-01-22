Уже треть тестов петербуржцев показывает положительный тест на коронавирус

Уже треть тестов петербуржцев показывает положительный тест на коронавирус
Уже треть тестов петербуржцев показывает положительный тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге заболеваемость коронавирусом вышла на новый уровень: треть тестов на инфекцию показывает положительный результат.

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что каждый третий житель Петербурга официально заболевает коронавирусной инфекцией.

По словам Лисовца, с новогодних каникул доля положительных тестов на COVOD-19 возросла более чем в два раза. Глава Комздрава заявил, что еще около десяти дней назад количество положительных тестов варьировалось от 12% до 13%.

На следующей неделе, по прогнозам специалистов, число заразившихся коронавирусом может составить 10 тысяч в сутки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 24 января Санкт-Петербургский государственный университет возвращается на дистанционный режим обучения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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