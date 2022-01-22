Forbes: для диабетиков больше всего подходит средиземноморская диета

Для диабетиков больше всего подходит средиземноморская диета. Фото: Pixabay

Для диабетиков больше всего подходит средиземноморская диета. Фото: Pixabay

Самой эффективной системой питания для людей-диабетиков специалисты признали средиземноморскую диету.

Ученые провели исследование и выяснили, что такой тип питания в наибольшей степени подходит для людей, которым необходима своя система питания. Об этом пишет Forbes.

Испытание было проведено среди 25 тысяч женщин с избыточным весом. Отмечается, что у тех, кто соблюдал диету, риск возникновения диабета через 20 лет понизился на целых 30%.

Средиземноморская диета подразумевает под собой рацион, когда необходимо употреблять свежие фрукты, цельнозерновую продукцию, овощи, молочные продукты и рыбу в разумных количествах. Такое питание помогает нормализовать уровень сахара в крови и гемоглобина. Подчеркивается, что диета может способствовать уменьшению риска развития диабета на 83%.

Хорошей альтернативой может стать диета DASH, которая характеризуется низким потреблением соли, а рацион состоит из злаков, рыбы и диетического мяса, считают эксперты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты рассказали о необычных симптомах проявления сахарного диабета на самых ранних сроках. Оказывается, что люди, у которых сахарный диабет уже диагностирован или только развивается, склонны к головным болям в ночное время.