Уборочная техника не доехала до Кудрово, Парнаса и Мурино

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противогололедных материалов начала расчистку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, больше всего спецтехники замечено в историческом центре Северной столицы — в Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском и Петроградской районах.

В Калининском районе уборочной техники почти не наблюдается. Кроме того, её не видно на Парнасе, в Кудрово, Мурино и Ломоносове.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бизнес маркетплейсов в Петербурге начал нести убытки из-за ситуации с плохой уборкой снега во дворах. Кроме того, снежный коллапс привел к тому, что парковка во дворах стала практически невыполнимой. Машины, двигающиеся по колее, то и дело сталкиваются с припаркованным на обочинах транспортом.