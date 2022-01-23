Назван симптом, позволяющий выявить «омикрон» до теста на ковид

На заражение «омикроном» до получения положительного теста на ковид может указывать боль в горле. Об этом сообщает NBC Chicago со ссылкой на комиссара Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.

Специалист отметила, что это наиболее распространенным симптомом, позволяющим прогнозировать положительный тест на ковид.

«Мы определенно видим, что боль в горле является предиктором», — пояснила она.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.