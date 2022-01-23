Семьи с детьми в России получат 11 тысяч рублей в ближайшие дни

В ближайшем будущем российским семьям выплатят денежное пособие. Размер выплаты в среднем составит порядка 11 тыс. рублей.

Денежная выплата рассчитана на семей, в которых воспитываются дети в возрасте до трех лет, сообщает PRIMPRESS. Важное значение имеет то, что чтобы ребенок родился с 2018 года, а средний уровень доходов семьи не превышал двух прожиточных минимумов, но с поправкой на каждый отдельный регион.

В министерствах соцполитики отметили, во многие регионы деньги на такие выплаты в бюджеты уже поступили. Предполагается, что на счета россиян выплаты поступят уже до 24 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что высокая инфляция 2021 года, реальный размер которой превысил прогнозируемый рост, станет причиной сразу двух дополнительных выплат. Информация касается неработающих пенсионеров, инвалидов-льготников и всех россиян, получающих социальные выплаты.