Число зараженных коронавирусом в мире достигло 350 млн

Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

За последние сутки в мире было зафиксировано 472 426 случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных ковидом на данный момент составляет чуть меньше, чем 350 млн. человек.

По данным сайта Университета Джонса Хопкинса, за прошедшие сутки, на момент 06:36 по мск, в мире выявлено 472 426 случаев заражения коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 349 823 678.

По числу инфицированных лидируют США, Франция и Индия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 24 января Санкт-Петербургский государственный университет возвращается на дистанционный режим обучения в связи с распространением коронавирусной инфекции.